PROCTER & GAMBLE : ET SES MARQUES ARIEL, FAIRY, GILLETTE ET ORAL B RÉDUISENT LE PLASTIQUE VIERGE DANS LEURS EMBALLAGES POUR FAVORISER L'ECONOMIE CIRCULAIRE

Procter & Gamble (P&G) annonce aujourd’hui ses dernières avancées sur les emballages et en faveur de l’économie circulaire en Europe. Ces avancées s’inscrivent dans le cadre des objectifs "Ambition 2030" de P&G sur ses emballages, à savoir réduire de 50 % l'utilisation de plastique vierge et atteindre 100 % de recyclabilité ou de réutilisation d'ici 2030.

"Beaucoup de choses ont changé depuis l’année passée, mais notre engagement à rendre possible et à inspirer des impacts positifs à travers notre chaîne d'approvisionnement, nos marques et nos partenariats est resté le même", a déclaré Virginie Helias, Directrice du Développement Durable de P&G. "Nous innovons pour accélérer le développement de l'économie circulaire à grande échelle : le projet d’emballage intelligent HolyGrail, la réduction de notre utilisation de plastique issu de pétrole vierge, l'augmentation de la part des matériaux recyclés dans nos emballages, ou encore le développement de modèles de recharge alternatifs. C’est un travail qui mêle innovation et action collective ".

Réduire l'utilisation du plastique et augmenter la circularité

Dans la ligne du Pacte vert pour l’Europe, qui veut favoriser la transition vers une économie plus circulaire, P&G a été la première entreprise de biens de grande consommation à rejoindre l'initiative RecyClass, une plateforme indépendante issue de Plastic Recyclers Europe (PRE). L'objectif principal de RecyClass est de favoriser la circularité des emballages plastiques. P&G a reçu 12 validations sur ses produits et technologies développés pour ses marques Oral B, Ariel et Fairy, qui ont toutes redesigné leurs emballages pour les rendre recyclables et répondre aux exigences de RecyClass. Cette collaboration intersectorielle est essentielle pour atteindre les objectifs de circularité de P&G à plus grande échelle.

Utiliser une part plus importante de matière recyclée signifie une réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Plus de 10 000 tonnes de plastique recyclé sont désormais utilisées chaque année en Europe pour les marques de soin du linge et d’entretien de la maison de P&G comme Fairy, Mr. Propre, Swiffer et Lenor.

Donner une nouvelle vie aux matériaux existants grâce à un recyclage efficace

Le recours à des emballages recyclables est le point de départ le plus courant pour engager une démarche d'économie circulaire. L'amélioration des taux de recyclage est essentielle pour donner une nouvelle vie aux matériaux existants. Piloté par P&G depuis 2015, le projet HolyGrail est une technologie primée, conçue pour améliorer le tri des déchets d'emballage dans l'UE, avec pour objectif d'améliorer à la fois la qualité et la quantité de plastique recyclé. Cette technologie d’intégration d’un filigrane digital sur l’emballage prend de l'ampleur et se développe actuellement dans le cadre des initiatives clés de l'AIM, l'Association européenne des marques. Plus de 120 entreprises de toute la chaîne de valeur participent à ce projet pionnier. En complément du tri, la gestion des données et l'engagement des consommateurs sont les principaux piliers de l'initiative. Le développement de la participation des consommateurs et l'adoption de technologies de tri avancées sont essentielles pour améliorer les taux de recyclage en Europe.

Au-delà d'un tri efficace, l’usage généralisé de matériaux faciles à recycler permet de favoriser l’économie circulaire. Dans le cadre de sa démarche d’innovation, P&G veille à ce que ses emballages restent fonctionnels tout en répondant aux exigences des systèmes de recyclage européens.

En Europe, les marques de P&G de soin du linge et d’entretien de la maison, notamment les sachets de pods Ariel et Dash, et l’emballage des capsules de lave-vaisselle Fairy, ont commencé à passer d'un emballage souple multicouche non recyclable à un emballage monocouche recyclable en polyéthylène. Ce nouvel emballage suit des critères d'éco-conception locaux, afin de garantir la compatibilité des films avec les systèmes de recyclage locaux. L'amélioration de l'emballage des biens de consommation courante, comme les premiers tubes de dentifrice en PEHD (polyéthylène haute densité) d'Oral B, est un autre exemple de la manière dont des millions de ménages peuvent désormais recycler facilement leurs emballages de dentifrice. Gillette et Venus ont introduit un tout nouvel emballage moderne et durable pour leur gamme de rasoirs rechargeables, ce qui permet à la marque de passer d'un emballage en plastique à un emballage en carton entièrement recyclable.

Mettre fin aux déchets grâce à la réutilisation

Ce nouveau modèle de consommation, où prime la réutilisation par les consommateurs, augmente la longévité des produits existants et minimise les déchets. Suite aux projets pilotes lancés avec LOOP, P&G innove en proposant un modèle réutilisable innovant à grande échelle. Les marques de soins capillaires P&G Head & Shoulders, Herbal Essences et Aussie sont désormais en mesure de faire une énorme différence dans la manière dont les gens réduisent leurs déchets dans la salle de bains. Une nouvelle bouteille réutilisable, 100 % en aluminium, et sa recharge recyclable sont désormais disponibles dans de nombreux magasins à travers l'Europe.

Pour connaître les progrès de P&G en matière de développement durable et son "Ambition 2030", consultez le rapport sur la citoyenneté de l'entreprise, publié en décembre 2020.

