PROCTER & GAMBLE : relève ses objectifs après avoir battu le consensus

Procter & Gamble a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses objectifs annuels. Au premier trimestre de son exercice 2020/2021, le fabricant américain de produits de grande consommation a réalisé un bénéfice net en hausse de plus de 19% à 4,28 milliards de dollars, ou 1,63 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,5% à 19,32 milliards. Les analystes interrogés par FactSet tablaient sur un BPA de 1,42 dollar et sur un chiffre d'affaires de 18,38 milliards.Pour l'exercice, le groupe table sur une croissance de ses ventes comprise entre 3% et 4%, contre entre 1% et 3% auparavant. Le consensus vise +3%.Le BPA ajusté est attendu en hausse de 5% à 8% contre entre +3% et +7% auparavant. Le consensus le donne à 5,41 dollars, soit en progression de 5,7%.