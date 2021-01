Procter & Gamble : L'expérience virtuelle d'Oral-B au 2021 Consumer Electronics Show place le contrôle de la santé entre les mains des utilisateurs avec Oral-B iO™

Une étude indique qu'Oral-B iO peut être une première ligne de défense contre la maladie des gencives

À une époque où tant de choses semblent être hors de notre contrôle, nous faisons le point sur notre santé et cherchons des façons d'avoir un impact pertinent et positif – depuis le confort de la maison.

Cette année, lors du 2021 Consumer Electronics Show (CES), Oral-B rappellera son engagement à renforcer les petites habitudes quotidiennes, comme l'utilisation d'une brosse à dents électrique, pour avoir le meilleur impact possible sur la santé du corps dans son ensemble, de la famille et de notre planète, dans le cadre de sa toute première expérience virtuelle.

Proposée par la plateforme virtuelle LifeLab Everyday de P&G, l'expérience virtuelle mettra en avant Oral-B iO, la brosse à dents la plus innovante au monde, entièrement repensée pour éliminer 100 % de la plaque dentaire en plus par rapport à une brosse à dents manuelle.

Inspirée par des dentistes, la tête de brosse ronde est conçue pour entourer chaque dent avec ses poils à micro-vibrations pour passer sous la ligne des gencives et avoir une sensation de nettoyage en profondeur et professionnel, au quotidien.

est conçue pour entourer chaque dent avec ses poils à micro-vibrations pour passer sous la ligne des gencives et avoir une sensation de nettoyage en profondeur et professionnel, au quotidien. Le capteur de pression intelligent bimodal est le premier en son genre à fournir un feedback de brossage, qui identifie et guide l'utilisateur en vue d'une pression optimale pour protéger les gencives et l'émail.

est le premier en son genre à fournir un feedback de brossage, qui identifie et guide l'utilisateur en vue d'une pression optimale pour protéger les gencives et l'émail. Le système Linear Magnetic Drive assure des mouvements contrôlés et constants depuis le manche jusqu'aux poils de la brosse, produisant des micro-vibrations offrant une expérience plus agréable et un transfert plus efficace de l'énergie, directement vers les poils de la brosse.

assure des mouvements contrôlés et constants depuis le manche jusqu'aux poils de la brosse, produisant des micro-vibrations offrant une expérience plus agréable et un transfert plus efficace de l'énergie, directement vers les poils de la brosse. L'écran intelligent et ses modes de brossage personnalisé propose une interface intuitive coachant et motivant l'utilisateur durant tout le processus de nettoyage, avec pas moins de sept modes de brossage pour une expérience hautement personnalisée.

La solution est dotée d'IA via l'application Oral-B iO, qui assure un suivi et un coaching individuel en temps réel, grâce à l'intelligence artificielle alimentée par des milliers de sessions de brossage enregistrées. Oral-B iO dispose d'une interface utilisateur simple et intuitive guidant les utilisateurs durant un brossage de deux minutes avec un suivi dentaire en 3D pour garantir un sensation de nettoyage professionnel à chaque utilisation.

Récemment, Oral-B est entré en partenariat avec Scientific American pour explorer plus en profondeur les nouvelles recherches et innovations transformant notre compréhension du lien entre la santé buccale et la santé générale.

« Plus de 700 études soutiennent la notion de bonnes habitudes de santé buccale qui peuvent être un moyen simple pour améliorer sa santé générale », explique Jeremy A. Abbate, VP et éditeur du Scientific American. « La maladie des gencives est la manière pour la bouche de nous mettre en garde contre des problèmes potentiellement plus sérieux. Il est donc important de prendre en compte ces avertissements précoces ».

Ces signes avant-coureurs peuvent être de simples saignements des gencives ou la perte d'une dent, mais peuvent aussi conduire à des conditions plus graves, comme des complications accrues durant la grossesse, une perte cognitive et un risque deux fois plus élevé de maladie cardiovasculaire et de diabète.

Dans les tests cliniques, Oral-B iO a permis un nettoyage plus approfondi des dents et des gencives, permettant à l'utilisateur d'entretenir facilement et efficacement sa santé buccale. Les utilisateurs d'Oral-B iO ont bénéficié :

de gencives 100 pour cent plus saines en seulement une semaine, comparé aux brosses à dents manuelles

d'une élimination six fois supérieure de la plaque dentaire au niveau de la ligne des gencives, comparé aux brosses à dents manuelles

et 83 pour cent des patients atteints de gingivite ont recouvré des gencives saines en huit semaines

Lisa Ernst, vice-présidente principale, R&D, Oral Care, déclare : « Une brosse à dents électrique Oral-B est une première étape importante dans une approche proactive contre les risques associés à la maladie des gencives. Nous offrons aux consommateurs la possibilité de prendre le contrôle de la santé de leur proches avec Oral-B iO, qui contribue à prévenir et réduire la gingivite pour une santé optimale des gencives ».

En outre, la plateforme LifeLab Everyday de P&G présentera les nouveaux engagements de P&G Oral Care en manière de durabilité afin de promouvoir les bonnes habitudes d'hygiène buccale, pour transformer la santé tout en réduisant notre impact sur la planète. Des habitudes saines pour l'environnement sont synonymes d'un monde dans lequel chacun respecte notre planète et ses ressources naturelles :

en refermant le robinet pendant le brossage des dents

en recyclant les emballages et les produits

en débranchant le chargeur de la brosse à dents lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour plus d'informations sur Oral-B iO, rendez-vous sur oralb.com.

À propos d'Oral-B

Avec un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dollars, Oral-B® est le leader mondial du marché des brosses à dents. Oral-B, une marque de Procter & Gamble Company, propose des brosses à dents manuelles et électriques pour enfants et adultes, des irrigateurs buccaux et des produits de soins interdentaires, tels que le fil dentaire.

À propos de Procter & Gamble

P&G propose aux consommateurs du monde entier un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance et de qualité, avec notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté P&G exerce des activités commerciales dans quelques 70 pays. Rendez-vous sur http://www.pg.com pour suivre toute l'actualité de P&G et de ses marques. Pour un complément d'information sur P&G, veuillez visiter www.pg.com/news.

À propos du LifeLab Everyday de Procter & Gamble :

LifeLab Everyday de P&G est une nouvelle plateforme virtuelle qui présente comment l'innovation chez Procter & Gamble réinvente les expériences des consommateurs et promeut un avenir meilleur pour notre société et notre planète. Cette exposition mélange des perspectives client pertinentes et des avancées scientifiques révolutionnaires s'inspirant de la façon dont nous vivons, travaillons et occupons nos loisirs.

