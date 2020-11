Procter & Gamble : Pampers® fait don de plus de 200 000 couches pour nouveau-nés prématurés aux familles canadiennes pour le Mois de la sensibilisation à la prématurité

Pampers® s’associe à la Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens et à Jessi Cruickshank afin de donner des couches aux bébés les plus vulnérables du Canada par le biais d’une campagne : #PampersPourLesBébésPrématurés

Chaque année au Canada plus de 30 000 bébés naissent prématurément, passant leurs premières semaines à l’unité de soins intensifs néonataux (USIN). En l’honneur du mois de la sensibilisation à la prématurité, ce novembre, Pampers fait don de plus de 200 000 couches par l’entremise de la Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens (FBPC) et invite les Canadiens à se joindre à ce mouvement et à faire don d’une couche supplémentaire en partageant des mots d’encouragement à l’aide du mot-clic #PampersPourLesBébésPrématurés.

Au cours des trois premières années de vie, la peau d’un bébé est plus vulnérable qu’elle ne le sera jamais. Comme leur peau n’est pas complètement développée, les bébés prématurés sont plus à risque d’infections, il est donc important de la garder saine et protégée. Depuis plus de 40 ans, Pampers® soutient les bébés prématurés, travaillant avec des médecins et des infirmières dans les unités néonatales afin de créer des produits spécifiques qui aident à garder leur peau délicate en santé et au sec.

Jessi Cruickshank, maman-experte, personnalité de la télévision et animatrice de New Mom, Who Dis ? connaît très bien les difficultés rencontrées par les familles de bébés prématurés. Elle s’associe à Pampers® en soutenant la campagne #PampersPourLesBébésPrématurés afin de sensibiliser la population à cette cause importante et encourage donc les Canadiens à s’impliquer également.

« Mes jumeaux sont nés à 35 semaines et ont passé 14 jours à l’unité de soins intensifs néonataux. Ce n’est pas du tout ce que j’avais imaginé comme début de parcours de maternité et je sais donc très bien ce que des milliers d’autres parents de bébés prématurés traversent », dit Jessi. « C’est une étape très difficile et je veux être en mesure de partager mon expérience pour aider les parents à comprendre qu’ils ne sont pas seuls — surtout une fois qu’ils quittent l’hôpital. »

Les naissances prématurées touchent de nombreuses familles canadiennes, six parents canadiens sur dix ont eu ou connaissent quelqu’un qui a eu un bébé prématuré.

« Plus tôt cette année, nous avons pu aider à garder les parents connectés à leurs bébés à l’unité néonatale à une époque où les visites parentales étaient limitées en raison de la COVID-19. En effet, Pampers® a offert des subventions technologiques d’une valeur de 200 000 $ », a déclaré Fabiana Bacchini, directrice générale de la FBPC. « Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat avec Pampers® pour aider les parents à célébrer l’étape la plus importante de leur bébé : rentrer à la maison. »

En tant qu’organisme de bienfaisance dirigé par des parents, la FBPC soutient et éduque les familles de bébés canadiens nés prématurément. La FBPC utilisera le don de Pampers® pour aider les familles à prendre soin de leurs bébés prématurés à la maison grâce à une trousse créée spécialement pour eux.

« Pampers® s’engage à un développement heureux et sain de chaque bébé et se consacre particulièrement à soutenir les plus petits bébés », affirme Saurabh Chaudhry, Directeur Senior de la marque Pampers au Canada. « Notre mission, en tant que marque #1 recommandée par les pédiatres, est d’aider le plus grand nombre de familles possibles en unité de soins intensifs néonataux au moment où elles en ont le plus besoin. »

Pampers® veut s’assurer que les bébés prématurés au Canada aient accès à des couches conçues pour répondre à leurs besoins uniques en matière de développement. Les Canadiens sont invités à soutenir la cause en partageant des mots d’encouragement pour les familles de l’unité néonatale en utilisant le mot-clic : #PampersPourLesBébésPrématurés. Pour chaque mot-clic utilisé en novembre et décembre, Pampers® fera don d’une couche supplémentaire aux USIN canadiennes par l’entremise de la FBPC.

