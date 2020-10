Procter & Gamble : gagne 1%, 'trimestriels solides'

21/10/2020 | 17:27

Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Wall Street alors que Jefferies a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur la valeur et a remonté son objectif de cours de 166 à 170 dollars, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées d'environ 2-3% pour les exercices 2021-23 à la suite d'une publication trimestrielle solide.



'La dynamique de parts de marché de P&G se constitue, son 'muscle productivité' permet de l'investissement substantiel et les objectifs pour l'exercice 2021 sont prudents', juge le broker dans sa note sur le fournisseur de biens de consommation courante.



'Le groupe devrait observer une demande durablement plus élevée du fait des 'mégatendances' durant et après la récession de la Covid-19', ajoute Jefferies, qui voit en outre 'de la marge pour une expansion des multiples' de valorisation.



