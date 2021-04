Procter & Gamble : relèvement du dividende trimestriel

Procter & Gamble a fait part mardi soir d'un relèvement, par son conseil d'administration, de 10% de son dividende trimestriel à 0,8698 dollar par action, payable le ou après le 17 mai aux actionnaires enregistrés au 23 avril prochain.



Cette augmentation du dividende marquera la 65e année consécutive où le groupe de produits de consommation courante a augmenté son dividende et la 131e année de suite où il a versé un dividende depuis sa constitution en société en 1890.



Pour rappel, la maison-mère -entre-autres- des marques Ariel, Duracell et Pampers, a réalisé au cours de son dernier trimestre comptable, un BPA ajusté en augmentation de 15% à 1,64 dollar (+18% hors effets de changes).



