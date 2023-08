The Property Franchise Group PLC est un franchiseur immobilier basé au Royaume-Uni. La société gère un réseau d'agences immobilières et un portefeuille de propriétés locatives au Royaume-Uni. La société possède un portefeuille diversifié de neuf marques opérant dans tout le Royaume-Uni, comprenant des marques axées sur les grandes surfaces et une agence hybride, sans vente et sans frais. Les marques de la société comprennent Martin & Co, EweMove, Hunters, CJ Hole, Ellis & Co, Parkers, Whitegates, Mullucks et Country Properties. La marque CJ Hole est spécialisée dans la vente et la location de logements, ainsi que dans l'investissement immobilier. Ellis & Co se consacre à la vente et à la location de logements dans un paysage en pleine évolution. EweMove est une marque d'agence immobilière et de location. Hunters est une agence immobilière britannique qui possède plus de 200 bureaux dans tout le pays. Martin & Co est une marque de franchise immobilière avec plus de 150 agences couvrant l'ensemble du territoire britannique.

Secteur Développement et opérations immobilières