The Property Franchise Group PLC est une société de franchise de location et d'agence immobilière multimarques basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le secteur de la franchise immobilière résidentielle. Ses segments comprennent la franchise immobilière et les services financiers. Ses marques comprennent Belvoir, CJ Hole, Country Properties, Ellis & Co, EweMove, Hunters, Lovelle, Martin & Co, Mr and Mrs Clarke, Mullucks, Newton Fallowell, Nicholas Humphreys, Northwood, Parkers, Whitegates, The Guild of Property Professionals et Fine & Country. Belvoir est un agent immobilier et un agent de location. CJ Hole est spécialisé dans la vente et la location de logements, ainsi que dans l'investissement immobilier. Ellis & Co se consacre à la vente et à la location de logements. EweMove est une agence immobilière et de location hybride. Martin & Co est une franchise immobilière qui a pignon sur rue. Mullucks est une agence immobilière dans l'Essex et le Hertfordshire. Newton Fallowell est une agence immobilière dans les Midlands. Le réseau combiné de la société compte environ 1 946 points de vente.

Secteur Développement et opérations immobilières