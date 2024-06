The Property Franchise Group PLC est une société de franchise d'agences immobilières et de location multimarques basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le secteur de la franchise immobilière résidentielle. Ses segments comprennent la franchise immobilière et les services financiers. Ses marques comprennent Belvoir, CJ Hole, Country Properties, Ellis & Co, EweMove, Hunters, Lovelle, Martin & Co, Mr and Mrs Clarke, Mullucks, Newton Fallowell, Nicholas Humphreys, Northwood, Parkers et Whitegates. Belvoir est un agent immobilier et un agent de location. CJ Hole est spécialisé dans la vente et la location de logements, ainsi que dans l'investissement immobilier. Ellis & Co se consacre à la vente et à la location de logements. EweMove est une agence immobilière et de location hybride. Martin & Co est une franchise immobilière qui a pignon sur rue. Mullucks est une agence immobilière dans l'Essex et le Hertfordshire. Newton Fallowell est une agence immobilière implantée dans les Midlands. Avec des agences situées dans 930 localités du Royaume-Uni, la société gère environ 152 000 propriétés louées.

Secteur Développement et opérations immobilières