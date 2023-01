La FPI PRS ajoute de nouveaux logements alors que la demande de location reste forte

PRS REIT PLC - Fonds de placement immobilier axé sur le secteur locatif privé au Royaume-Uni - déclare avoir ajouté 57 nouvelles maisons louées au portefeuille au cours du deuxième trimestre se terminant le 30 juin, portant le nombre total de maisons achevées à 4 913 au 31 décembre. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 4 489 de l'année précédente. La valeur locative estimée est de 50,7 millions de GBP par an, soit environ 17 % de plus que les 43,5 millions de GBP par an.

"La demande de location des logements de la société reste extrêmement forte. Le taux d'occupation au 31 décembre s'élevait à 97 %, 4 788 des 4 913 logements achevés étant occupés. Quarante-quatre autres logements ont été réservés à des candidats qui ont réussi le référencement et payé des dépôts de location, ce qui donne un taux d'occupation de 98%. La croissance des loyers à périmètre constant sur une base annualisée a été de 5,7 %", indique PRS REIT.

Cours actuel de l'action : 84,80 pence chacun, en hausse de 1,8% mercredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 19 %.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

