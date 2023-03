Le bénéfice intermédiaire de PRS REIT chute en raison de la baisse des gains d'investissement

(Alliance News) - PRS REIT PLC a annoncé mardi une baisse de ses bénéfices au cours des six mois précédant le 31 décembre, en raison d'une diminution des gains d'investissement.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Manchester et axé sur le secteur locatif privé au Royaume-Uni a déclaré que le bénéfice avant impôt a chuté à 14,7 millions de livres sterling au cours du dernier semestre, contre 38,6 millions de livres sterling il y a un an. Les revenus locatifs ont augmenté de 22 %, passant de 19,9 millions de livres sterling à 24,2 millions de livres sterling.

Dans le même temps, les gains provenant de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement ont chuté à 5,8 millions de livres sterling, contre 31,1 millions de livres sterling.

Les coûts immobiliers non récupérés ont dépassé la croissance des revenus, augmentant de 30 % à 4,5 millions de livres sterling, contre 3,5 millions de livres sterling. Les dépenses totales ont augmenté de 7,4 %, passant de 3,8 millions de livres sterling à 4,1 millions de livres sterling.

PRS REIT a maintenu son objectif de dividende pour l'exercice se terminant le 30 juin à 4,0 pence par action, inchangé par rapport à l'exercice 2022 et à l'exercice 2021.

La société a noté qu'entre le 1er janvier et le 10 mars, 68 nouveaux logements locatifs d'une valeur locative estimée à environ 800 000 GBP par an ont été ajoutés à son portefeuille, ce qui porte le portefeuille total à 4 981 logements achevés d'une valeur locative estimée à 57,9 millions de GBP par an.

En ce qui concerne l'avenir, le président Steve Smith a déclaré : "Les facteurs du marché restent fortement en notre faveur et notre secteur - la location de logements unifamiliaux - est très robuste. Cela s'explique par l'insuffisance de l'offre, la forte croissance des loyers et l'avantage de la multiplicité des contreparties individuelles, qui réduit le risque de concentration. Nos logements sont abordables pour les familles ordinaires dans tout le pays, et nous restons très confiants quant aux perspectives de la PRS REIT".

En outre, la société a déclaré : "Nous nous attendons à ce que les augmentations du coût de la vie et la hausse des taux d'intérêt stimulent la demande à mesure que les pressions sur l'accessibilité des prêts hypothécaires augmentent, en particulier pour les primo-accédants."

Les actions de PRS REIT étaient en légère hausse à 80,22 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

