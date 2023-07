PRS REIT plc est une société d'investissement immobilier axée sur le secteur locatif privé (PRS). L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux investisseurs un niveau de revenu attractif, ainsi que la perspective d'une croissance du revenu et du capital. Elle opère en Écosse, dans le Nord-Est, le Yorkshire, le Sud, les Midlands, le Merseyside et le Cheshire, ainsi que dans le Grand Manchester. La société compte environ 4 291 logements achevés et plus de 764 logements sous contrat. Le conseiller en investissement de la société est Sigma PRS Management Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel