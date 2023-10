Le PRS REIT plc est un fonds d'investissement immobilier basé au Royaume-Uni qui se concentre sur le secteur locatif privé (PRS). L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux investisseurs un niveau de revenu attractif et une perspective de revenu et de croissance du capital grâce à la constitution d'un portefeuille de logements locatifs résidentiels nouvellement construits dans ou à proximité des villes du Royaume-Uni pour le secteur locatif privé. Le portefeuille de logements de la société est destiné au marché familial. La société investit dans plusieurs sites à travers le Royaume-Uni, en ciblant les centres d'emploi en Angleterre, principalement dans les Midlands et le Nord, et en dehors de Londres. Elle investit également dans des appartements de faible hauteur afin d'élargir l'offre locative. La société est en train de créer un portefeuille de logements locatifs nouvellement construits dans les principales agglomérations d'Angleterre, en dehors de Londres. La société compte environ 5010 logements achevés et plus de 516 logements sous contrat. Le conseiller en investissement de la société est Sigma PRS Management Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel