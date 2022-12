PRS REIT prolonge sa facilité de crédit renouvelable de 150 millions GBP

PRS REIT PLC - société d'investissement immobilier axée sur le secteur locatif privé au Royaume-Uni - note une prolongation à court terme de sa facilité de crédit renouvelable de 150 millions de GBP avec Lloyds Banking Group PLC et Royal Bank of Scotland PLC, qui arrive à échéance en février 2023. Déclare que l'extension a été décrochée pour la période allant jusqu'au 14 juillet 2023, à la même marge au-dessus du taux moyen de l'indice au jour le jour de la livre sterling à trois mois que ses arrangements existants.

"À la lumière de la récente volatilité du marché dans l'environnement macro. Cela donnera plus de temps pour que les conditions du marché se stabilisent et propose à la société une plus grande flexibilité pour explorer pleinement ses options de financement", déclare PRS.

Cours actuel de l'action : 88,36 pence à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 18%

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

