Ramco Cements Limited est une entreprise indienne qui fabrique du ciment, du béton prêt à l'emploi et des produits de mortier sec. La société s'adresse principalement aux marchés nationaux. Elle vend également du ciment au Sri Lanka par le biais d'exportations directes et aux Maldives par le biais d'exportations marchandes. Ses produits comprennent le ciment, les produits de mélange sec et le béton. Les produits à base de ciment comprennent Ramco Supergrade, Ramco Supercrete, Ramco Superfine EFC, Ramco Super Steel, Ramco OPC Infra 53 Grade, Ramco OPC Infra 43 Grade, Ramco OPC 53 Grade, Ramco Super-Fast et d'autres. Les produits de mélange sec comprennent Ramco Tile Fix, Ramco Super Plaster, Ramco Self Curing Plaster, Ramco Super Fine et d'autres. Les produits en béton comprennent Ramco Ready Mix Concrete RMC. Elle dispose d'une gamme de ciment qui permet d'obtenir un béton durable pour diverses applications de construction en aval. Ses usines et ses capacités comprennent des usines intégrées, des unités de broyage, des usines de conditionnement, des usines de béton prêt à l'emploi, des usines de béton sec et des parcs éoliens.

Secteur Matériaux de construction