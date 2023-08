(Alliance News) - Rank Group PLC a annoncé jeudi une perte annuelle, malgré une hausse des revenus, en raison de l'augmentation des coûts et de la baisse des autres revenus.

Le propriétaire du bingo Mecca et des casinos Grosvenor, avec des opérations au Royaume-Uni, en Espagne et en Inde, a déclaré avoir subi une perte avant impôts de 122,7 millions de livres sterling au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, contre un bénéfice de 73,0 millions de livres sterling un an plus tôt.

Ce résultat a été obtenu en dépit d'une augmentation de 5,9 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 644 millions de livres sterling à 681,9 millions de livres sterling, alors que le coût des ventes a augmenté de manière plus significative, soit de 26 %, passant de 412,3 millions de livres sterling à 521,3 millions de livres sterling. Les autres revenus d'exploitation ont également chuté de manière significative, passant de 91,9 millions de livres sterling à 3,7 millions de livres sterling.

"Le retour des clients dans nos établissements Grosvenor et Mecca continue de s'accélérer et nos chiffres du second semestre incitent à l'optimisme après deux années très difficiles... les coûts de l'énergie se sont stabilisés, l'inflation semble maintenant se calmer, les clients continuent de revenir lentement dans nos établissements Grosvenor et Mecca et nous prévoyons maintenant de bons niveaux de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices", a déclaré le directeur général, John O'Reilly.

"Notre activité numérique est très performante et nous disposons d'une solide réserve de projets de développement orientés vers la clientèle dans nos marques britanniques et espagnoles afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Nous nous attachons à offrir à nos clients Grosvenor et Mecca une expérience cross-canal de premier plan sur le marché, et plusieurs développements clés sont prévus au cours de ce nouvel exercice financier."

M. O'Reilly a également pris note du livre blanc du gouvernement britannique sur la réforme des jeux d'argent.

"Il définit un certain nombre de politiques publiques importantes qui permettront aux secteurs du bingo et des casinos terrestres de moderniser leur offre pour mieux répondre aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui", a déclaré M. O'Reilly.

"La mise en place de la législation secondaire pour permettre ces réformes ne saurait tarder et nous sommes bien avancés dans nos plans pour maximiser ces opportunités".

Les actions de Rank ont augmenté de 1,6 % à 90,84 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.