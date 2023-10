The Rank Group Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui propose des services de jeux en Grande-Bretagne (y compris les îles Anglo-Normandes), en Espagne et en Inde. La société opère à travers cinq segments : Digital, Grosvenor Venues, Mecca Venues, Enracha Venues et Central Costs. Le segment Digital exploite UK digital, Enracha digital, YoBingo et Stride. Le segment Grosvenor Venues couvre tous les casinos du Royaume-Uni. Le segment Mecca Venues couvre toutes les salles de bingo du Royaume-Uni. Le segment Enracha Venues couvre toutes les salles de bingo situées en Espagne. Les établissements de la marque Mecca proposent du bingo, des jeux de machines à sous, de la nourriture et des boissons, ainsi que des spectacles. Les établissements Grosvenor de la société proposent une gamme de jeux de table de casino, notamment la roulette, le blackjack, le baccarat et le poker, ainsi que des jeux de roulette électronique et des jeux de machines à sous. Les établissements Enracha de la société proposent du bingo et du poker ainsi que des jeux de casino et des machines à sous électroniques, de la nourriture et des boissons, ainsi que des spectacles.

Secteur Casinos et jeux