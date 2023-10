The Real Brokerage Inc, anciennement ADL Ventures Inc, est une société de courtage immobilier basée au Canada et alimentée par la technologie. La société opère aux États-Unis par le biais d'un réseau d'environ 2 975 agents. Elle aide les acheteurs, les vendeurs et les locataires de maisons. La société fournit aux agents une plate-forme technologique axée sur le mobile. Elle collabore également avec des applications Web et mobiles pour les acheteurs de maisons et les agents immobiliers. Les filiales en propriété exclusive de la société comprennent Real Technology Broker Ltd. et Real Pipe LLC.

Secteur Services immobiliers