The Real Good Food Company, Inc. est une entreprise de produits alimentaires surgelés. La société développe, commercialise et fabrique des aliments riches en protéines, pauvres en sucre et fabriqués à partir d'ingrédients sans gluten ni céréales, destinés à être vendus dans le segment santé et bien-être (H&W) de la catégorie des aliments surgelés. Elle propose des options nutritives pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les en-cas, qui sont disponibles dans environ 15 000 magasins dans tout le pays, et directement sur son site Web à l'adresse www.realgoodfoods.com. Ses produits de marque sont vendus aux consommateurs dans un nombre croissant de points de vente au détail, principalement dans les épiceries naturelles et conventionnelles, les pharmacies, les clubs et les magasins de grande distribution, y compris Walmart, Kroger et Costco. Elle produit et vend des entrées, des bols, des sandwichs pour le petit-déjeuner, des enchiladas, d'autres produits H&W et des en-cas dans la catégorie des produits surgelés. Ses produits "craveable" sont proposés dans des formats prêts à réchauffer et prêts à cuire pour que les consommateurs puissent les préparer.

Secteur Transformation des aliments