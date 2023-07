RealReal, Inc. fournit une place de marché en ligne pour les produits de luxe authentiques et consignés. La société propose sur sa place de marché en ligne une sélection de produits de luxe authentifiés, principalement d'occasion, portant les marques de luxe et de designers. Elle propose des produits dans de nombreuses catégories, notamment pour femmes, hommes, enfants, bijoux et montres, ainsi que pour la maison et l'art. Parmi les créateurs de luxe présents sur son marché en ligne figurent Cartier, Chanel, Christian Louboutin, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Prada, Rolex, Tiffany & Co. et Valentino. La société exploite un magasin de détail à West Hollywood à Los Angeles, Californie, Union Square à San Francisco, Californie, SoHo et Upper East Side à New York, New York et à Chicago, Illinois. En outre, elle exploite des magasins de détail plus petits dans l'Upper East Side et à Brooklyn à New York, à Newport Beach en Californie et à Palo Alto en Californie.