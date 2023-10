The Reject Shop Limited est une société basée en Australie, qui s'occupe de la vente au détail de marchandises variées à prix réduit. Elle propose divers produits, tels que des aliments, des collations, des cartes de vœux, des fêtes, des produits de santé et de beauté, des produits de nettoyage, des articles de rangement, des articles de cuisine, des articles ménagers, des produits pour animaux de compagnie et des produits saisonniers. Ses snacks et confiseries comprennent des chips, des craquelins et des snacks, des biscuits et des cookies, et des chocolats. Ses Boissons comprennent le thé, le café, les boissons gazeuses, l'eau, les boissons aux fruits et les boissons énergisantes. Son secteur Nettoyage comprend les nettoyants pour salles de bain, les désodorisants pour le linge, le lavage de la vaisselle, les lingettes de cuisine, les balais et brosses, les vadrouilles et le nettoyage des voitures. Les produits de soins pour animaux de compagnie comprennent les lits pour animaux de compagnie, les accessoires pour animaux de compagnie, les grattoirs pour chats, les jouets pour chats et chiens, la litière, les accessoires d'hiver et saisonniers et les aliments pour animaux de compagnie. Elle propose une variété de produits par le biais d'une gamme de marques privées et de marques, telles que Ajax, Allen's, Bega, Biondi, Birch, Block Tech, Bluebird, Bref, Dettol, Dove, Duracell, Earth Choice, Eveready, Harpic, Head & Shoulders, et Hot Wheels.

Secteur Magasins discount