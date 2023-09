Ecofin US Renewables Infrastructure Trust PLC - investisseur dans des actifs d'énergie renouvelable aux Etats-Unis - décide d'entreprendre une révision de sa stratégie, centrée sur la vente de ses actifs. En cas de succès, la cession devrait permettre de restituer des liquidités aux actionnaires.

Dans son dernier rapport annuel, Ecofin a indiqué qu'elle était ouverte à l'exploration de "toutes les options" pour l'avenir de la société, avec des démarches auprès d'une autre société d'investissement à capital fixe du secteur, non nommée, en vue de combiner la société et l'autre véhicule pour créer une société plus grande avec une plus grande liquidité. Cette proposition n'a pas abouti. A reçu un intérêt ultérieur de la part d'une autre société d'investissement à capital fixe non nommée, mais considère que la proposition n'est pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires "pour un certain nombre de raisons". En conséquence, elle commence à revoir sa stratégie.

"Il n'y a aucune certitude quant à l'issue de la révision stratégique ou de tout processus de vente d'actifs, ni quant à la possibilité de mener à bien une ou plusieurs transactions potentielles, ni quant à l'évaluation à laquelle elle(s) pourrai(en)t être réalisée(s). En outre, si une transaction impliquant la vente d'actifs de la société devait avoir lieu, il est prévu que sa mise en œuvre soit conditionnée à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale de la société", précise Ecofin.

Cours actuel de l'action : 0,66 USD, en hausse de 5,2 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 27

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.