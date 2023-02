Le bénéfice de Renewables Infrastructure 2022 s'envole en raison de la hausse des prix de l'énergie.

(Alliance News) - Renewables Infrastructure Group Ltd a annoncé mercredi un bénéfice bien plus élevé en 2022, bénéficiant de la corrélation de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie en Europe.

Renewables Infrastructure est une société d'investissement dans les infrastructures d'énergie renouvelable basée à Guernesey, avec un portefeuille de projets éoliens, solaires et de stockage sur batterie dans six pays d'Europe.

Renewables Infrastructure a déclaré un bénéfice avant impôt de 520,7 millions de GBP pour 2022, soit plus du double par rapport aux 210,5 millions de GBP de 2021. Le bénéfice d'exploitation est passé de 204,3 millions de GBP à 598,6 millions de GBP. La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre a grimpé de 13 % pour atteindre 134,6 pence, contre 119,3 pence l'année précédente. Le rendement total de la VNI a doublé, passant de 9,5 % à 19 %.

Elle a déclaré qu'en Grande-Bretagne, elle avait un prix moyen à terme de 121 GBP par mégawattheure pour les années 2023 à 2027 avant l'impôt exceptionnel du gouvernement britannique sur les sociétés d'énergie, soit une hausse de 78 % par rapport aux 68 GBP des prix à terme de 2021 pour les années 2022 à 2026. Le prix à terme pour 2023 à 2027 tombe à 100 GBP après la taxe.

La taxe sur l'énergie du gouvernement britannique est une taxe sur les bénéfices exceptionnels imposée en réponse à la hausse des factures d'énergie des consommateurs dans le contexte de la crise du coût de la vie. Elle est entrée en vigueur en mai 2022.

En comparaison, le prix moyen à terme de cinq juridictions avec l'euro, le prix moyen à terme pour 2023 à 2027 est de 89 euros, en hausse de 56 % par rapport à 57 euros un an auparavant. Ces juridictions sont la France, l'Irlande, y compris l'Irlande du Nord, l'Allemagne, la Suède et l'Espagne.

Renewables Infrastructure a déclaré un dividende par action de 6,84 p, en hausse de 1,2 % par rapport à 6,76 p en 2021. Elle vise un dividende de 7,18p pour 2023, soit une augmentation de 5,0%.

En ce qui concerne l'avenir, Renewables Infrastructure prévoit une réduction de l'évaluation de 56,2 millions de livres sterling en raison de la tarification à court terme en Grande-Bretagne à 120 livres sterling par mégawattheure en 2023 et 2024 et à 100 livres sterling par mégawattheure en 2025.

Les actions de Renewables Infrastructure étaient en hausse de 0,2% à 130,19 pence chacune mercredi matin à Londres.

