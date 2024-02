Renewables Infrastructure Group Ltd - investit dans des projets éoliens, solaires et de stockage de batteries en Europe ; conseillé par InfraRed Capital Partners Ltd - rachète Fig Power, un développeur de stockage de batteries basé à Bristol qui était auparavant associé à Hydrock Consultants Ltd. Renewables Infrastructure prévoit de dépenser environ 20 millions de livres sterling pour l'investissement au cours des deux prochaines années, la moitié pour le prix d'achat initial et l'autre moitié pour les dépenses de développement en cours. Ensuite, Fig devrait s'autofinancer. Fig, dont le slogan est "énergie ferme et flexible", dispose d'une réserve de développement de 1,7 gigawatt au Royaume-Uni, dont 400 mégawatts dans neuf projets avancés.

Renewables Infrastructure déclare également être "à un stade avancé des activités de désinvestissement", dont les liquidités serviraient à réduire les emprunts qui s'élevaient à 364 millions de livres sterling à la fin de l'année 2023.

Cours actuel de l'action : 99,70 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 25

