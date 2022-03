TRIG a acheté la participation de Global Infrastructure Partners pour une somme non divulguée.

À la fin de la transaction, attendue à la fin du premier semestre de cette année, Hornsea One représentera environ 8 % du portefeuille de TRIG en valeur, a déclaré la société.

Hornsea One est le plus grand parc éolien offshore opérationnel au monde et fonctionne depuis 2020. Avec une capacité d'environ 1,2 gigawatts (GW), il produit suffisamment d'électricité pour alimenter 1 million de foyers.