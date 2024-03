The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG) est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux investisseurs des dividendes stables à long terme, tout en préservant la valeur en capital de son portefeuille d'investissement, principalement en investissant dans une gamme d'actifs opérationnels qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, avec un accent particulier sur les parcs éoliens et les parcs solaires photovoltaïques (PV). Son portefeuille diversifié se compose principalement de parcs éoliens, de parcs solaires et de projets de stockage de batteries opérationnels au Royaume-Uni et en Europe. Il investit dans un portefeuille de projets éoliens terrestres, éoliens offshore, solaires photovoltaïques et de stockage de batteries au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Espagne et en Suède. InfraRed Capital Partners Limited est le gestionnaire d'investissement de la société. Renewable Energy Systems Limited est le gestionnaire des opérations de la société.