The Restaurant Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui exerce des activités dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La société exploite plus de 400 restaurants et pubs. Les segments de la société comprennent Wagamama, les pubs, les loisirs et les concessions. Ses principales marques commerciales sont Wagamama, Frankie & Benny's, Firejacks, Chiquito, Brunning and Price, TRG Concessions et Coast to Coast, entre autres. La société exploite également des pubs et des concessions, principalement dans les aéroports du Royaume-Uni. L'enseigne Frankie & Benny's propose des plats et des boissons de style américain et italien. L'enseigne Chiquito propose de la cuisine mexicaine. L'enseigne Coast to Coast propose des repas américains de style familial. L'enseigne Wagamama propose de la nourriture asiatique et des bars à ramen japonais. L'enseigne Brunning and Price propose des ales en fût, des vins décents et des plats britanniques. Le portefeuille de marques TRG Concessions comprend des services à table, des services au comptoir, des sandwicheries, des pubs et des bars. Le Firejacks propose des steaks et des hamburgers.

Secteur Restaurants et bars