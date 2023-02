L'actionnaire de Restaurant Group notes poursuit son plaidoyer auprès du conseil d'administration

Restaurant Group PLC - opérateur londonien d'environ 400 restaurants et pubs au Royaume-Uni - Prend note d'un nouveau communiqué de presse de l'actionnaire Oasis Management Co Ltd concernant un siège au conseil d'administration. Déclare avoir fourni une réponse complète à la lettre initiale d'Oasis le jeudi de la semaine dernière, et que sa prochaine annonce sera ses résultats annuels le 8 mars.

Jeudi, Restaurant Group a déclaré avoir rejeté une demande d'Oasis concernant un siège au conseil d'administration de la société. Il a déclaré qu'Oasis avait demandé un siège au conseil d'administration lors de sa première réunion en face à face avec le président de la société, ainsi qu'une révision stratégique entreprise par une "banque indépendante".

Cours actuel de l'action : 33,92 pence, en baisse de 0,1%.

Variation sur 12 mois : moins 64 %.

