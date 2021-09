Le propriétaire de Wagamama signale une pénurie de main-d'?uvre alors qu'il prévoit une hausse des bénéfices.

Le propriétaire de Wagamama, Restaurant Group, a prévu une augmentation de son bénéfice en 2021, mercredi, après avoir annoncé un bénéfice au premier semestre, mais les défis liés aux pénuries de main-d'?uvre et aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement signalés par la société ont fait chuter ses actions de 2,8 %.

La demande refoulée des personnes qui sortent de chez elles après la fin des fermetures liées à la pandémie et les réductions de coûts ont aidé l'entreprise, mais les détaillants, cafés et restaurants britanniques sont aux prises avec une pénurie de chauffeurs et de personnel de transformation des aliments.

"Bien qu'il y ait des défis sectoriels bien documentés à relever à court terme, notamment en ce qui concerne la disponibilité de la main-d'?uvre et la chaîne d'approvisionnement, nous pensons que le groupe est bien positionné pour le long terme", a déclaré Andy Hornby, directeur général.

La pénurie de main-d'?uvre n'est pas propre à la Grande-Bretagne, mais le Brexit a aggravé la situation, selon les groupes industriels, avec un exode des conducteurs européens.

Restaurant Group a déclaré un bénéfice de base ajusté de 11,2 millions de livres (15,49 millions de dollars) pour les 27 semaines terminées le 4 juillet, contre une perte de 18,3 millions de livres l'année dernière.

Le géant de la restauration rapide McDonalds, la chaîne de restaurants de poulet Nandos et KFC ont tous retiré certains produits de leur menu britannique à la suite des pénuries, et les principaux employeurs du pays font pression sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures.

Les actions de Restaurant Group ont glissé à un plus bas niveau de 117,8 pence à Londres à 0749 GMT. (1 dollar = 0,7230 livre) (Reportage de Pushkala Aripaka à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V et Shounak Dasgupta)