Les chaînes de restaurants britanniques se préparent à être frappées de plein fouet par l'inflation

Les propriétaires des chaînes de restaurants britanniques Wagamama et Upper Crust ont averti mardi que l'inflation s'aggraverait cette année, car la guerre en Ukraine exacerbe la hausse des prix des denrées alimentaires, des matières premières et de l'énergie.

Ces avertissements interviennent alors que les ménages britanniques sont confrontés à une importante compression du coût de la vie due à l'inflation la plus élevée depuis quatre décennies et que les restaurateurs tentent de se remettre des ravages causés par la pandémie.

Restaurant Group Plc, qui exploite la chaîne de restauration asiatique Wagamama et les restaurants à thème italo-américain Frankie & Benny's, a prévu que l'inflation des aliments et des boissons atteindrait 9 à 10 % cette année, contre une estimation de 5 % donnée en mars.

SSP Group Plc, qui gère la marque de sandwicheries Upper Crust le long des routes de banlieue, a déclaré qu'il s'attendait à une "accélération" de l'inflation au cours du second semestre et de l'année prochaine.

"Là où la disponibilité de la main-d'œuvre est faible, cela se traduit également par des coûts de main-d'œuvre plus élevés", a déclaré SSP dans un communiqué.

La crise ukrainienne et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui ont débuté pendant la pandémie ont entraîné des hausses de prix dans le monde entier, rendant tout plus cher, du carburant à la nourriture.

Tant SSP que Restaurant Group prennent des mesures pour protéger leurs activités de l'inflation. SSP a déclaré qu'il faisait la promotion d'articles de menu plus rentables, tandis que Restaurant Group a déclaré qu'il travaillait avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour atténuer l'impact.

Néanmoins, Restaurant Group a affiché des ventes comparables plus fortes dans ses établissements Wagamama et ses pubs pour la période depuis le début de l'année, car davantage de personnes se sont rendues dans les restaurants que l'année précédente.

La société SSP, cotée au FTSE 250, a annoncé une perte semestrielle beaucoup plus faible et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes se rapprochent des niveaux pré-pandémiques au cours du second semestre, car les gens voyagent davantage et retournent au bureau. (Reportage de Sachin Ravikumar et Muhammed Husain à Bengaluru ; Montage de Sriraj Kalluvila et Aditya Soni)