Restaurant Group progresse grâce à la revalorisation de ses actions

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Restaurant Group PLC, en hausse de 3,5% à 46,06 pence, fourchette de 12 mois 25,02p-56,6p. L'opérateur d'environ 400 restaurants et pubs au Royaume-Uni, y compris Wagamama, a vu son action passer de "hold" à "buy" par Deutsche Bank. La banque allemande a également relevé le prix cible à 56,50 pence, contre 42 pence précédemment. Harishankar Ramamoorthy de la Deutsche Bank déclare que la banque pense que la société est "à la fin du cycle de déclassement", notant une croissance continue à périmètre constant dans l'industrie de la restauration.

----------

Phoenix Spree Deutschland Ltd, en hausse de 2,5% à 200,89p, fourchette de 12 mois 181p-355p. L'investisseur en immobilier résidentiel basé à Berlin, en Allemagne, propose de plafonner tous les honoraires courants de son conseiller, QSix, à 5,0 millions d'euros, à l'exception d'une nouvelle commission de cession et de toute commission de performance pour la gestion des actifs et des biens. Ce plafond entrerait en vigueur le 1er juillet pour une période de 12 mois. La société laissera les actionnaires voter sur cette proposition lors de son assemblée générale annuelle. "La proposition devrait permettre d'aligner plus étroitement les incitations du conseiller immobilier sur les priorités stratégiques à court terme de la société et, dans la pratique, se traduira probablement par un niveau d'honoraires moins élevé au cours des 12 prochains mois que dans le cadre des conditions actuelles", a déclaré Robert Hingley, président du conseil d'administration.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Capita PLC, en baisse de 1,4% à 34,45 pence, fourchette de 12 mois 22,2 pence-44,92 pence. La société de services professionnels et d'externalisation de processus est en baisse, mais gagne 5,1% sur la semaine écoulée. Capita rejoindra l'indice FTSE 250 à partir du 19 juin.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.