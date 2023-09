(Alliance News) - Les actions à Londres sont en hausse ce lundi, avant une semaine chargée en décisions sur les taux d'intérêt et en données économiques.

Il y a les données sur le chômage au Royaume-Uni mardi, l'inflation aux États-Unis mercredi et la prochaine décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt jeudi.

Au cours du week-end, le Bureau national des statistiques de Chine a indiqué que les prix à la consommation dans le pays ont légèrement augmenté en août sur une base annuelle.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1% en août, comparé à une déflation de 0,3% en juillet. Ce résultat est inférieur aux attentes de FXStreet, qui prévoyait une augmentation de 0,2 %.

Des inquiétudes ont été exprimées quant à la reprise post-Covid de la Chine, le pays étant confronté à une baisse des dépenses intérieures et à une chute des exportations au cours des derniers mois.

"Les chiffres restent alarmants et les récentes mesures de relance annoncées par le gouvernement n'ont guère stimulé l'appétit des investisseurs", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Au Royaume-Uni, Restaurant Group a annoncé qu'il vendait ses chaînes Frankie & Benny's et Chiquito pour un montant nominal de 1 GBP et qu'il versait à l'acheteur 7,5 millions de GBP pour s'en débarrasser.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,4% à 7505,00

Hang Seng : en baisse de 1,3 % à 17 969,57

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,4% à 32 467,76

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5% à 7 192,30

DJIA : clôture en hausse de 75,86 points, soit 0,2%, à 34 576,59

S&P 500 : clôture en hausse de 6,35 points, soit 0,1%, à 4 457,49

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 12,69 points, soit 0,1%, à 13 761,52

EUR : en hausse à 1,0732 USD (1,0715 USD)

GBP : hausse à 1,2516 USD (1,2477 USD)

USD : baisse à 146,22 JPY (147,64 JPY)

Or : en hausse à 1 927,54 USD l'once (1 921,00 USD)

(Brent : en baisse à 90,55 USD le baril (90,70 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

Déficit budgétaire de l'Espagne

Catherine Mann, membre du comité de politique monétaire de la BoE, prend la parole.

09:00 BST L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, s'exprime

11:30 EDT US ABA publie ses prévisions économiques semestrielles

Les patrons des plus grands détaillants britanniques, tels que Tesco, Marks & Spencer et B&Q de Kingfisher, ont exhorté le chancelier Jeremy Hunt à geler leurs taxes foncières afin d'éviter une hausse de 400 millions de livres sterling. Un groupe de 44 dirigeants du secteur de la distribution a écrit à M. Hunt pour lui demander d'interrompre l'augmentation, basée sur l'inflation, des taux d'imposition des entreprises, c'est-à-dire de l'impôt foncier qui frappe les entreprises de la grande distribution britannique. La lettre, coordonnée par le British Retail Consortium, indique qu'une augmentation "menacerait la viabilité de nombreux magasins et entraverait la capacité d'investissement du secteur". Des patrons tels que Jason Tarry, directeur général de Tesco UK & Ireland, Simon Roberts, directeur général de J Sainsbury, et Roisin Currie, directrice générale de Greggs, ont soutenu ces appels. Actuellement, il est prévu que les taux d'imposition des entreprises augmentent en avril 2024 en fonction du taux d'inflation du mois de septembre. Ce chiffre doit être annoncé en octobre et est actuellement prévu à environ 6 %.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Exane BNP relève Prudential à "neutre" (sous-performance) - objectif de cours 1 130 (1 080) pence

RBC ramène Melrose Industries à 'sector perform' (surperformer) - objectif de cours 540 (525) pence

SOCIÉTÉS - FTSE 100

GSK a déclaré que le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être a accepté d'examiner une demande de nouveau médicament pour le momelotinib, un nouveau médicament potentiel doté d'un mécanisme d'action différencié qui pourrait répondre aux besoins médicaux importants des patients atteints de myélofibrose, en particulier ceux qui souffrent d'anémie. La myélofibrose est un cancer du sang qui peut entraîner une splénomégalie, des symptômes constitutionnels tels que la fatigue, des sueurs nocturnes et des douleurs osseuses, ainsi qu'une numération sanguine très basse, notamment une anémie et une thrombocytopénie. La demande d'autorisation de mise sur le marché est fondée sur les données des essais pivots de phase III Simplify-1 et Momentum, a indiqué GSK. Le momelotinib n'est actuellement autorisé sur aucun marché.

AstraZeneca a fait état de résultats cliniques positifs concernant l'association de ses médicaments Imfinzi et Tagrisso avec d'autres traitements contre le cancer. Des " réponses encourageantes " ont été observées chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules grâce à l'association de datopotamab deruxtecan, développé conjointement avec Daiichi Sankyo Co, et d'Imfinzi, dont le nom générique est durvalumab. En outre, AstraZeneca a présenté lundi, lors d'un autre symposium médical, les résultats positifs de l'essai de phase III Flaura2 de Tagrisso, dont le nom générique est osimertinib, utilisé en association avec une chimiothérapie chez des patients atteints de CPNPC.

ENTREPRISES - FTSE 250

Vistry a déclaré avoir enregistré une performance financière "robuste" au premier semestre 2023, conforme aux attentes, malgré des conditions de marché difficiles. Le chiffre d'affaires de la période a augmenté de 33 % pour atteindre 1,58 milliard de livres sterling, contre 1,19 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 2,6 %, passant de 111,3 millions de livres sterling à 114,2 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, Vistry a déclaré qu'elle avait l'intention de lancer un rachat d'actions pour un montant maximum de 55 millions de livres sterling en novembre. Le directeur général, Greg Fitzgerald, a déclaré : "L'intégration de Countryside a progressé : "L'intégration de Countryside a bien progressé au cours du premier semestre, établissant fermement Vistry comme le principal fournisseur de logements abordables à occupation mixte au Royaume-Uni. Le groupe a réalisé une performance semestrielle solide malgré les conditions macroéconomiques difficiles, les partenariats continuant à faire l'objet d'une bonne demande, ce qui démontre sa résilience sur le marché."

Syncona a déclaré avoir été informé par Novartis de l'arrêt du développement du GT005 dans l'atrophie géographique secondaire à la dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge. GT005 était auparavant l'actif principal de Gyroscope. Novartis est responsable du développement du GT005 depuis l'acquisition de Gyroscope auprès de Syncona en février 2022. Chris Hollowood, PDG de Syncona Investment Management, a déclaré : "Nous sommes naturellement déçus pour les patients suite à la décision d'arrêter le GT005, mais nous respectons la décision de Novartis. Nous restons concentrés sur notre stratégie de construction et de maintien de notre portefeuille d'entreprises offrant des opportunités significatives de générer de forts rendements ajustés au risque pour nos actionnaires et de faire une différence dans la vie des patients atteints de maladies dévastatrices."

AUTRES ENTREPRISES

Restaurant Group a annoncé la signature d'un accord pour la vente de son activité Loisirs, comprenant 75 sites commerciaux et les restaurants associés ainsi que les employés de l'équipe de gestion, à Big Table Group. Restaurant Group vendra les chaînes Frankie & Benny's et Chiquito pour un montant nominal de 1 GBP et versera à l'acheteur 7,5 millions de GBP pour s'en débarrasser. La transaction devrait être finalisée au début du quatrième trimestre de cette année. Le conseil d'administration continue d'explorer activement ses options stratégiques afin d'accélérer l'accroissement des marges et la réduction de l'endettement. Vendredi, l'exploitant de restaurants et de pubs a déclaré que le président Ken Hanna quitterait ses fonctions lors de l'assemblée générale annuelle de 2024, alors qu'il n'est en poste que depuis le début de 2022.

Burford Capital a publié une mise à jour sur les procédures liées aux affaires Petersen et Eton Park contre la République d'Argentine et YPF. Il a déclaré que le tribunal suggère un jugement final d'environ 16 milliards d'USD contre l'Argentine, ce qui signifie "une victoire complète contre l'Argentine". Jonathan Molot, directeur des investissements, a déclaré : "Nous poursuivons cette affaire depuis 2015 et cela a demandé beaucoup de temps de la part de la direction de Burford ainsi que l'engagement dévoué d'une équipe composée de certains des meilleurs avocats de la planète provenant de plusieurs cabinets d'avocats et d'experts de classe mondiale (se mesurant à de très bons avocats, et gagnant)."

