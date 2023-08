The Sandesh Limited est une société basée en Inde, qui opère dans le secteur de la presse écrite régionale. La société est engagée dans l'édition, l'impression et la publication de journaux et de périodiques. La société est l'éditeur de SANDESH, un quotidien gujarati de la région du Gujarat. Elle gère également une chaîne d'information en gujarati, Sandesh Telecast. Sandesh publie plus de six éditions dans l'État du Gujarat. La société opère à travers deux segments : Les médias et la finance. Les médias constituent l'activité principale de la société. La société propose divers produits et services, notamment l'impression et la publication de journaux et de magazines, des services hors domicile, des médias numériques (application mobile et site web) et une chaîne de télévision d'informations et d'actualités. Elle propose une application d'actualités en gujarati et dispose d'une présence numérique de plus de millions d'adeptes sur toutes les plateformes. L'entreprise propose des solutions médiatiques hors domicile (OOH) sous le nom de Spotlight.

Secteur Edition