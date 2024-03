The Sandesh Limited a annoncé les résultats de la réunion du conseil d'administration du 10 février 2024. Les membres de la société ont dûment adopté les résolutions spéciales suivantes : Nomination de Shri Bijal Hemant Chhatrapati en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2024 ; Nomination de Shri Keyur Dhanvantlal Gandhi en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2024 ; et Nomination de Shri Sudhin Bhagwandas Choksey en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2024. Raison du changement : Nomination en tant qu'administrateur indépendant (non exécutif) de la société en raison de la cessation des fonctions de trois administrateurs indépendants existants, leur deuxième mandat arrivant à terme le 31 mars 2024. Date de nomination et durée du mandat : Avec effet au 1er avril 2024, pour un premier mandat de cinq années consécutives à compter du 1er avril 2024, jusqu'au 31 mars 2029 (les deux jours inclus), sous réserve de l'approbation des autres approbations réglementaires éventuellement applicables.

Shri Bijal Hemant Chhatrapati est un avocat médaillé d'or qui a trente-neuf ans d'expérience. Au cours de sa carrière juridique, il a acquis une expérience inestimable et étendue dans les domaines de la résolution des litiges et des affaires d'entreprise. Il s'est occupé de plusieurs litiges commerciaux complexes et de litiges liés aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'actions en justice, devant diverses instances, y compris plusieurs hautes cours du pays et la Cour suprême de l'Inde, ainsi que d'arbitrages locaux et d'arbitrages internationaux, devant la CCI.

En tant que conseiller d'entreprise, il a participé à diverses missions de fusions et d'acquisitions, de coentreprises et d'opérations de capital-investissement, tout en prodiguant régulièrement des conseils sur toutes sortes de transactions contractuelles et de transferts de propriété. Il est actuellement associé de J. Sagar Associates, Advocates & Solicitors, dont il dirige le bureau d'Ahmedabad. Shri Keyur Dhanvantlal Gandhi exerce la profession d'avocat depuis 32 ans dans divers tribunaux du Gujarat et devant la Cour suprême, entre autres juridictions indiennes.

Ses domaines d'activité comprennent, entre autres, le règlement des litiges, les litiges industriels, les litiges commerciaux, les litiges et les conseils en matière d'immobilier et les conseils aux entreprises. Auparavant, il était avocat associé à M. K. S. Nanavati, Senior Advocate. Il est ensuite devenu associé principal de M/s. Nanavati Associates, un cabinet d'avocats, puis associé principal de M/s. K. Nanavati and Gandhi Associates, un cabinet d'avocats spécialisé dans le conseil immobilier et la rédaction juridique.

En février 2022, il a créé son propre cabinet d'avocats, M/s. Gandhi Law Associates, qui offre une gamme complète de services juridiques à partir d'Ahmedabad (Gujarat) et possède une succursale à Surat. Il a participé à certains des litiges les plus médiatisés et les plus litigieux dans divers domaines du droit, notamment le droit civil et le droit des sociétés, le droit de l'insolvabilité, le droit du recouvrement des créances, le droit de l'électricité, le droit des sociétés, l'arbitrage, le droit du travail et le droit industriel, le droit immobilier et le droit pénal. Il est également un partenaire actif de M/s. D.C. Gandhi Associates, un cabinet d'avocats qui se concentre sur les litiges liés aux conflits du travail dans les tribunaux et les cours du Gujarat.

M. Sudhin Choksey a plus de 40 ans d'expérience professionnelle dans le pays et à l'étranger. Il est un PDG expérimenté qui a dirigé GRUH Finance avec une expérience avérée dans le domaine du financement hypothécaire et une compétence dans le domaine des prêts. Il est l'ancien directeur général de GRUH Finance Ltd. qui a fusionné avec Bandhan Bank.

Dans le cadre de la fusion, il a rejoint Bandhan Bank en tant que directeur exécutif (désigné) en 2019 et a pris sa retraite en 2021. Il a également siégé en tant qu'administrateur indépendant au conseil d'administration de nombreuses sociétés cotées et non cotées. Il est actuellement président de l'India Shelter Finance Corporation Limited et siège en tant qu'administrateur indépendant au conseil d'administration de sociétés cotées en bourse, à savoir CSB Bank Limited, Fairchem Organics Limited et Gujarat Ambuja Exports Limited.

Il siège également au conseil d'administration de quelques autres sociétés privées. Il est membre de l'Institute of Chartered Accountants of India et titulaire d'un diplôme en commerce (avec mention) du Sydenham College of Commerce & Economics de l'université de Bombay. Il a reçu le prix 2015 Business Leader-Financial Services Award décerné par l'Institute of Chartered Accountants of India à New Delhi.

En 2014, il a été nommé membre du groupe de travail national sur le logement rural et l'habitat mis en place par le ministère du développement rural (Inde) pour le logement rural.