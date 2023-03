La Bank of London envisage une offre de sauvetage pour la branche britannique de la Silicon Valley Bank - Sky News

La banque britannique a désigné la banque d'investissement Perella Weinberg Partners pour la conseiller sur sa participation dans Silicon Valley Bank UK Limited (SVB UK), indique le rapport, citant une source familière de l'affaire.

La Bank of London et SVB n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La nouvelle de l'intérêt de la banque britannique pour l'offre intervient un jour après que la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle demandait une ordonnance du tribunal pour placer SVB UK dans une procédure d'insolvabilité, après que les régulateurs américains ont pris le contrôle de sa société mère SVB Financial Group plus tôt dans la journée de vendredi.

La déroute des actions de SVB, qui a commencé jeudi, s'est propagée à d'autres banques américaines et européennes. Les banques américaines ont perdu plus de 100 milliards de dollars en valeur boursière et les banques européennes ont perdu 50 milliards de dollars supplémentaires en valeur au cours des deux derniers jours, selon un calcul de Reuters.