Le PDG de Barclays, Venkatakrishnan, ne présente pas les résultats de la banque -spokesperson

L'absence de Venkatakrishnan à la présentation annuelle aux investisseurs est due au fait qu'il suit un traitement pour une forme de cancer, a déclaré le porte-parole, et à propos duquel le PDG de Barclays a déclaré que les médecins ont proposé un pronostic "optimiste".

Venkatakrishnan, connu sous le nom de Venkat au sein de la banque, a déclaré en novembre dernier qu'il suivait un traitement contre un lymphome non hodgkinien à New York, et qu'il resterait impliqué dans la gestion de la banque.

La banque britannique publiera ses résultats annuels le 15 février, et les investisseurs se concentreront probablement sur les performances de sa banque d'investissement après un remaniement qui a vu le remplacement des co-chefs de la banque d'investissement et des actions.

Le directeur général de la banque dirige normalement la présentation des résultats, qui implique des conférences téléphoniques avec les analystes, les investisseurs et les médias afin d'examiner les performances du créancier et ses perspectives pour l'année à venir.