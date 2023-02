Marketmind : Une longue marche en avant

Alors que le mois de mars se profile à l'horizon avec un autre épisode intense d'inflation et d'anxiété concernant les taux d'intérêt, les marchés sont également sur le qui-vive quant à l'évolution de la relation entre la Chine et la Russie la semaine prochaine.

Dimanche, les États-Unis ont mis en garde la Chine contre de graves conséquences si elle fournissait des armes pour soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, accentuant les tensions entre les deux premières économies.

"Si elle s'engage dans cette voie, cela entraînera des coûts réels pour la Chine", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, à CNN.

La Chine a déclaré lundi qu'elle recherchait le dialogue et la paix pour l'Ukraine malgré les avertissements des États-Unis. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a salué les liens avec Pékin et a indiqué que son homologue chinois Xi Jinping visiterait Moscou en mars - les responsables américains indiquant que cela pourrait être dès la semaine prochaine.

Lundi, la Chine s'est également plainte publiquement des avions militaires américains qui traversent le détroit de Taiwan.

La toile de fond géopolitique tendue de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine va de pair avec ce qui ressemble à une ré-accélération de l'économie mondiale et de l'inflation.

Après la secousse boursière de vendredi due à la dernière lecture de l'inflation américaine étonnamment chaude et aux nouvelles inquiétudes concernant les taux d'intérêt américains, les marchés de Shanghai ont sous-performé lundi et le yuan a atteint son plus bas niveau de l'année face à un dollar renaissant.

JPMorgan propose un nouvel indice de crédit asiatique avec une pondération réduite pour la Chine, parallèlement à son indice de crédit asiatique existant de 85 milliards de dollars, selon deux sources, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et d'appétit décroissant pour les obligations immobilières chinoises.

Les actions européennes et les contrats à terme américains ont regagné un peu de terrain lundi, mais l'indice du dollar DXY a brièvement atteint son plus haut niveau depuis le 6 janvier.

Le nouvel horizon des taux d'intérêt américains reste cependant déroutant. Le taux cible implicite des fonds fédéraux est maintenant de 5,42 % en juillet - soit quelque 75 points de base de plus qu'actuellement - et les marchés à terme prévoient des taux aussi élevés que 5,30 % à la fin de l'année.

À 4,85 %, les rendements du Trésor à deux ans ont atteint leur plus haut niveau intrajournalier depuis début novembre.

La banque britannique NatWest a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que la Fed relève ses taux de 50 points de base lors de sa réunion de mars et qu'elle s'attend également à des hausses de 25 points de base lors des réunions de mai et juin, ce qui porte le "taux final" à 5,75 %, soit un demi-point de plus que ce qu'elle pensait auparavant.

Le dollar a également atteint son plus haut niveau de l'année contre le yen japonais.

Le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré qu'il avait des idées sur la manière dont la banque centrale pourrait mettre fin à ses mesures de relance massives, mais a précisé qu'un tel changement vers une politique plus stricte n'était pas imminent.

"Ce n'est pas que je n'ai pas d'idées sur la façon d'ajuster la politique actuelle de la BOJ. Mais l'ajustement souhaitable variera en fonction des changements économiques du moment", a déclaré M. Ueda.

La livre sterling s'est légèrement redressée alors que le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se préparaient à annoncer un nouvel accord de Brexit pour l'Irlande du Nord lundi, si les deux parties parviennent à se mettre d'accord sur les derniers détails au cours des discussions de midi.

Selon JPMorgan, la Banque d'Angleterre relèvera probablement ses taux de 25 points de base supplémentaires en juin, car un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation galopante. Cette hausse de 25 points de base, qui fait suite à des mouvements de même ampleur en mars et en mai, portera le taux final de la BoE à 4,75 %, selon JPMorgan.

Pendant ce temps, Berkshire Hathaway de Warren Buffett a annoncé samedi son bénéfice d'exploitation annuel le plus élevé jamais enregistré, même si les pertes de change et la hausse des taux d'intérêt ont contribué à la baisse des bénéfices au quatrième trimestre.

"Je n'ai encore jamais vu un moment où il était logique de faire un pari à long terme contre l'Amérique", a déclaré Buffett dans une lettre optimiste.

Les principaux développements qui pourraient donner une direction aux marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Commandes de biens durables en janvier aux États-Unis, ventes de logements en attente en janvier, enquête manufacturière de la Fed de Dallas en février.

* Gouverneur du conseil de la Réserve fédérale, Philip Jefferson. Membre du conseil de la Banque centrale européenne Philip Lane

* Résultats des entreprises américaines : Target, Occidental Petroleum

GRAPHIQUES :

L'inflation américaine s'accélère à nouveau alors que les prix restent chauds https://www.reuters.com/graphics/USA-INFLATION/PCE/egpbyomzzvq/chart.png

Les marchés mondiaux en 2023

Flux de fonds : Fonds obligataires américains

Les valeurs de défense un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/egpbyoyzovq/defensestocks.PNG