Au bord du précipice : comment s'est déroulée la journée dramatique du Credit Suisse

Quinze ans plus tard, le Credit Suisse Group AG s'est retrouvé au bord d'un précipice similaire. Le créancier suisse, affaibli par une série de scandales, avait vu le cours de son action, déjà très bas, chuter encore davantage après la faillite, ces derniers jours, de deux banques américaines, SVB Financial Group et Signature Bank.

Aussi, lorsque le président de la Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, a déclaré que sa banque, principal investisseur du Credit Suisse, ne pouvait pas lui donner plus d'argent, les investisseurs se sont précipités vers la sortie.

Peu importe que la Saudi National Bank ait également donné une raison - un investissement supplémentaire lui permettrait de détenir plus de 10 % des actions du Credit Suisse, un obstacle réglementaire - et qu'elle se soit déclarée satisfaite du plan de redressement de la banque suisse.

Le fait que le directeur général du Credit Suisse, Ulrich Koerner, se soit efforcé ces derniers jours de rassurer les investisseurs sur la solidité de la banque, qui disposait de suffisamment de capitaux et de liquidités, n'a pas non plus eu d'importance.

En temps utile pour que les traders de New York allument leurs écrans mercredi, le Credit Suisse avait perdu plus d'un cinquième de sa valeur. Ses swaps de défaut de crédit à cinq ans, un indicateur du stress du crédit, ont atteint un nouveau record.

Les investisseurs ont constaté que le créancier suisse était non seulement beaucoup plus important que les banques régionales américaines qui avaient fait faillite ces derniers jours, mais qu'il était également un rouage important de la plomberie financière mondiale et qu'il était considéré comme important d'un point de vue systémique. Ils craignaient que ses problèmes ne se répercutent sur les marchés mondiaux de manière inattendue et dévastatrice.

Les régulateurs ont observé la chute de l'action avec inquiétude, tandis que leurs rivaux et leurs clients examinaient leurs comptes pour déterminer leur exposition à la banque, selon des entretiens avec de multiples sources du secteur et des déclarations des régulateurs. Certains ont exhorté leurs homologues suisses à agir rapidement pour sauver la banque.

"Ce qui tient les marchés en haleine, c'est la fermeture de SVB, puis de Signature Bank, et maintenant de Credit Suisse", a déclaré Robert Carnell, responsable de la recherche d'ING pour l'Asie-Pacifique. "Quelle sera la prochaine étape ?

Credit Suisse n'a pas fait de commentaire pour cette histoire, mais a fait référence à des interviews récentes données par son PDG, qui a déclaré que la banque était forte.

Au fil de la journée de mercredi, une crise de confiance s'est emparée de la deuxième banque suisse.

Une société de gestion d'actifs à New York évaluait son risque commercial, examinant les positions ouvertes qu'elle avait avec le Credit Suisse, a déclaré une source au sein de la société.

Dans une banque rivale, un cadre a indiqué qu'il voyait de plus en plus de dépôts du Credit Suisse affluer.

Selon deux sources bancaires, les banquiers du Credit Suisse répondaient aux questions des entreprises clientes qui vérifiaient leurs positions de liquidités auprès de la banque suisse.

Les grandes entreprises clientes ont eu des appels et des réunions avec les banquiers pour évaluer et comprendre l'évolution de la situation de la banque et du secteur dans le cadre d'un "contrôle de bien-être", ont déclaré les sources.

Le personnel s'est battu pour survivre au drame.

"Les gens sont nerveux, mais tout le monde continue à faire son travail", a déclaré une source au fait de la situation.

LA PRESSION AUGMENTE

Tous les clients ne se sont pas déclarés inquiets. Un responsable de la trésorerie d'une grande entreprise américaine ayant des activités de couverture avec le Credit Suisse a déclaré qu'il se sentait à l'aise avec la banque en dépit de ce qui se passait.

Une grande banque américaine a également continué à traiter avec le Credit Suisse en tant que contrepartie, mais gère soigneusement son exposition, qui est faible, selon une source.

Les banquiers s'inquiétaient davantage de la contagion ou des effets inattendus des problèmes du créancier suisse qui n'étaient pas encore compris, a déclaré une source bancaire.

La pression sur la banque s'est intensifiée. Une grande banque européenne s'est entretenue avec Credit Suisse, exhortant le créancier à demander d'urgence un soutien en liquidités de la part de la banque centrale, selon une source au fait des discussions.

En fin d'après-midi à New York, le soulagement était de mise. Les régulateurs suisses avaient lancé une bouée de sauvetage financière au Credit Suisse.

TOUJOURS EN ÉBULLITION

Les marchés ont semblé se calmer, mais le nouveau drame autour du Credit Suisse a rappelé que le système financier n'était pas encore sorti d'affaire.

"La réaction a été bonne. Elle a permis d'arrêter l'incendie immédiat, mais je n'ai pas l'impression que tout le feu est éteint", a déclaré un avocat spécialisé dans le secteur bancaire, en faisant référence au filet de sécurité suisse. "Il couve encore.

En fin de journée mercredi, alors que les échanges basculaient vers l'Asie, Credit Suisse a présenté son propre nouveau plan, visant à "renforcer ses liquidités" avec des offres de dette et de liquidités.

"Nous saluons la déclaration de soutien", a déclaré Credit Suisse.