Factbox - Les problèmes du Crédit Suisse : espions, blanchiment d'argent et argent liquide de la banque centrale

La bouée de sauvetage de la banque centrale devrait donner à la banque suisse le temps utile pour mener à bien une refonte majeure qu'elle avait déjà entamée en 2022 pour se remettre d'une série de scandales, de pertes et de poursuites judiciaires.

Voici quelques-unes des crises auxquelles la banque a été confrontée ces dernières années (dans l'ordre chronologique inverse) :

LIQUIDITÉS DE LA BANQUE CENTRALE SUISSE

En mars 2023, le Credit Suisse a dû faire appel à la banque centrale suisse pour obtenir jusqu'à 54 milliards de dollars afin de renforcer les liquidités et la confiance des investisseurs, après que ses actions ont chuté à des niveaux record à la suite de l'effondrement d'une banque aux États-Unis, qui a déclenché des craintes de ruées sur les banques dans le monde entier.

La banque zurichoise est devenue la première grande banque mondiale à bénéficier d'une aide d'urgence depuis la crise financière de 2008.

Le Credit Suisse a été à l'origine d'une chute des actions bancaires en Europe après que son principal investisseur, la Banque nationale saoudienne, a déclaré qu'elle ne pouvait pas fournir davantage d'aide financière en raison de contraintes réglementaires.

FAIBLESSES MATÉRIELLES

Le rapport annuel 2022 du Credit Suisse a identifié des "faiblesses matérielles" dans les contrôles internes des rapports financiers.

L'auditeur PricewaterhouseCoopers a inclus dans le rapport une "opinion défavorable" sur l'efficacité des contrôles internes de la banque sur ses rapports, mais ses déclarations "présentent fidèlement, à tous égards importants" la situation financière de la banque de 2020 à 2022.

Le régulateur suisse, la FINMA, a déclaré que la banque devait avoir mis en place des processus de contrôle appropriés.

DES PERTES ET DES SORTIES DE FONDS IMPORTANTES

En février 2023, le Credit Suisse a annoncé une perte nette totale de plus de 7 milliards de francs suisses pour 2022, sa plus grosse perte depuis la crise financière de 2008, et a mis en garde contre une perte "substantielle" pour 2023.

La banque a constaté une accélération des retraits au quatrième trimestre 2022, avec des sorties de fonds de plus de 110 milliards de francs suisses, mais elle a déclaré que la situation s'était améliorée.

BLANCHIMENT D'ARGENT LIÉ À LA COCAÏNE

En juin, la banque a été reconnue coupable de ne pas avoir empêché le blanchiment d'argent par un gang bulgare de trafiquants de cocaïne.

Le tribunal a constaté des lacunes au sein du Credit Suisse en ce qui concerne la gestion des relations des clients avec l'organisation criminelle et le contrôle de la mise en œuvre des règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le Credit Suisse et l'ancien employé condamné ont tous deux nié avoir commis des actes répréhensibles. Le Credit Suisse a déclaré qu'il ferait appel de la condamnation.

PROCÈS AUX BERMUDES

En mars 2022, un tribunal des Bermudes a jugé que l'ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili et sa famille avaient droit à des dommages-intérêts de plus d'un demi-milliard de dollars de la part de la branche locale d'assurance-vie du Credit Suisse.

Le tribunal a déclaré que M. Ivanishvili et sa famille avaient droit à ces dommages et intérêts en raison d'une fraude de longue durée commise par une ancienne conseillère du Credit Suisse, Pascale Lescaudron.

Lescaudron a été reconnue coupable par un tribunal suisse en 2018 d'avoir falsifié les signatures d'anciens clients, dont Ivanishvili, sur une période de huit ans.

Credit Suisse a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'affaire, dont il fait appel, lui coûte environ 600 millions de dollars.

SECRETS SUISSES

Le Credit Suisse a nié les allégations d'actes répréhensibles après que des dizaines de médias ont publié, en février 2022, les résultats d'enquêtes coordonnées, du type Panama Papers, sur une fuite de données concernant des milliers de comptes de clients au cours des décennies précédentes.

SORTIE DU PRÉSIDENT

Le président Antonio Horta-Osorio a démissionné en janvier 2022 après avoir enfreint les règles de quarantaine de COVID-19.

Cette décision abrupte est intervenue moins d'un an après que M. Horta-Osorio ait été chargé d'assainir la culture d'entreprise de la banque, entachée par son implication dans la faillite de la société d'investissement Archegos et dans l'insolvabilité de la société de financement de la chaîne d'approvisionnement Greensill Capital.

DÉFAUT D'ARCHEGOS

Le Credit Suisse a perdu 5,5 milliards de dollars lorsque le family office américain Archegos Capital Management a fait défaut en mars 2021.

Les paris à fort effet de levier du fonds spéculatif sur certaines valeurs technologiques se sont retournés contre lui et la valeur de son portefeuille au Credit Suisse s'est effondrée.

Un rapport indépendant sur l'incident a critiqué la conduite de la banque, affirmant que ses pertes étaient le résultat d'une défaillance fondamentale de la gestion et du contrôle de sa banque d'investissement, et de sa division de prime brokerage en particulier.

LIQUIDATION DES FONDS GREENSILL

Le Credit Suisse a été contraint de geler 10 milliards de dollars de fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement en mars 2021 lorsque le financier britannique Greensill Capital s'est effondré après avoir perdu la couverture d'assurance pour la dette émise contre ses prêts aux entreprises.

Les régulateurs suisses ont réprimandé le Credit Suisse pour des manquements "graves" dans sa gestion des affaires de plusieurs milliards de dollars avec Greensill.

COLÈRE DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires du Credit Suisse ont rejeté une proposition du conseil d'administration de la banque visant à décharger la direction d'autres responsabilités pour 2020, soulignant la colère des investisseurs face aux erreurs coûteuses de la banque.

SCANDALE D'ESPIONNAGE

Le directeur général du Credit Suisse, Tidjane Thiam, a été contraint de démissionner en mars 2020 après qu'une enquête a révélé que la banque avait engagé des détectives privés pour espionner son ancien directeur de la gestion de fortune, Iqbal Kahn, après son départ pour son grand rival, UBS.

Le régulateur financier suisse a déclaré que le Credit Suisse l'avait trompé sur l'ampleur de l'espionnage. Le régulateur a déclaré que la banque avait planifié sept opérations d'espionnage différentes entre 2016 et 2019 et qu'elle avait mené à bien la plupart d'entre elles.

En réponse, le Credit Suisse a déclaré qu'il condamnait l'espionnage et qu'il avait pris des mesures "décisives" pour améliorer sa gouvernance et renforcer la conformité.