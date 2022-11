HSBC Oman et Sohar International Bank signent un pacte de fusion

Tous les actifs et passifs de HSBC Oman seront transférés à Sohar International, ont déclaré les banques dans deux annonces réglementaires distinctes, sans divulguer la valeur de la transaction.

À l'issue de la fusion, HSBC Oman cessera d'exister en tant qu'entité juridique et ses actions seront annulées, ont déclaré les banques.

Les actionnaires de HSBC Oman se verront proposer une contrepartie évaluant HSBC Oman à 1 fois sa valeur comptable, avec une option pour les actionnaires de choisir de recevoir des espèces à condition que cela ne dépasse pas 70% de la contrepartie totale payable par Sohar International.

Les actions qui font partie de la contrepartie offerte aux actionnaires de HSBC Oman valoriseront Sohar International à une fois sa valeur comptable, ont-ils déclaré.

Avec cette décision, HSBC Oman et Sohar International rejoignent d'autres créanciers des pays voisins du Golfe en consolidant leurs opérations.

Le plus grand créancier d'Arabie Saoudite, la National Commercial Bank, avait fusionné avec son rival plus petit, le Samba Financial Group, en 2021, pour créer la Saudi National Bank, dont les actifs s'élèvent à plus de 240 milliards de dollars.

Abu Dhabi a également connu deux grandes fusions bancaires.