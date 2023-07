National Commercial Bank SJSC est une banque basée en Arabie Saoudite. Elle opère dans les segments suivants : Retail, qui fournit des services bancaires, y compris des prêts et des comptes courants en plus des produits conformes aux règles de la charia, aux particuliers et aux clients de la banque privée ; Corporate, qui fournit des services bancaires, y compris des produits conventionnels liés au crédit et des produits de financement conformes aux règles de la charia, aux petites entreprises, aux établissements moyens et grands et aux sociétés ; Treasury, qui fournit une gamme de produits et services de trésorerie et de banque correspondante, y compris des produits du marché monétaire et de change, aux clients du Groupe, en plus de mener des activités d'investissement et de négociation et de gérer le risque de liquidité, le risque de marché et le risque de crédit ; Capital Market, qui fournit des services de gestion de patrimoine, de gestion d'actifs, de banque d'investissement et de courtage d'actions, ainsi que International, qui comprend les services bancaires fournis en dehors de l'Arabie saoudite.

Secteur Banques