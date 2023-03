Le plongeon du Credit Suisse incite les traders à se tourner vers les options cotées en bourse aux États-Unis

Le volume des options sur Credit Suisse a bondi à 597 000 contrats, soit plus de 27 fois sa moyenne quotidienne, et devrait atteindre le chiffre record de 792 000 contrats à la fin de la séance, selon les données de la société d'analyse d'options Trade Alert. Le Credit Suisse est ainsi devenu le quatrième titre le plus échangé sur le marché américain des options mercredi.

Cette hausse des transactions fait suite à une chute de près de 31 % des actions du Credit Suisse mercredi, après que la Saudi National Bank (SNB), qui détient 9,88 % du Credit Suisse, a déclaré qu'elle n'achèterait pas d'autres actions pour des raisons réglementaires.

Les transactions sur les options de vente du Credit Suisse ont été plus nombreuses que celles sur les options d'achat, dans une proportion de 1,7 contre 1. Les options de vente proposent le droit de vendre des actions à un prix fixe à l'avenir et sont généralement utilisées pour exprimer un sentiment baissier, tandis que les options d'achat proposent le droit d'acheter des actions à un prix fixe à l'avenir et expriment généralement un biais haussier.

"Il y a tellement d'activité qu'il serait difficile de dégager une tendance ... mais il y a plus d'achats d'options de vente qu'autre chose", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna International Group.

Cependant, les acteurs du marché ont déclaré que le volume massif et les divers courants croisés rendaient difficile la lecture de la direction dans laquelle la majorité des investisseurs pariaient.

"Il y a beaucoup d'éléments en mouvement dans l'opération Credit Suisse en ce moment, en ce qui concerne un événement de crédit majeur, la contagion des banques européennes et la possibilité d'une intervention de la BCE", a déclaré Steven Place, un négociateur d'options indépendant à Destin, en Floride.

"Cela signifie que vous allez voir plusieurs types de paris en jeu", a-t-il dit, notant que certains traders pourraient essayer de tirer profit de la volatilité accrue tandis que d'autres pourraient même chercher à placer des paris sur un rebond rapide des actions de la banque qui ont été malmenées.

Les options américaines cotées sur d'autres banques européennes, Deutsche Bank et UBS Group, ont également fait un bond, la plupart des transactions étant orientées vers des contrats de vente défensifs, selon les données de Trade Alert.

Les déboires du Crédit Suisse ont ravivé les inquiétudes concernant les perspectives des valeurs bancaires américaines, qui ont été mises sous pression ces derniers jours à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.

L'indice S&P 500 Banks était en baisse de 4,2 % mercredi et les transactions sur les options du fonds SPDR Financial Select Sector ont montré une tendance baissière, selon les données de Trade Alert.

Pour le SPDR S&P regional banking ETF, l'action sur les options a été un panorama d'investisseurs prenant des bénéfices sur des couvertures existantes tout en mettant en place de nouvelles positions défensives, a déclaré Murphy de Susquehanna.