La valeur nette d'inventaire de Scottish American chute, ce qui entraîne une perte d'investissement

(Alliance News) - Scottish American Investment Co PLC a déclaré vendredi que sa valeur nette d'inventaire a chuté, car elle est passée à une perte d'investissement, bien qu'elle ait déclaré un dividende total accru pour 2022.

La fiducie d'investissement basée à Édimbourg a déclaré que la valeur liquidative par action au 31 décembre était de 479,0 pence, en baisse de 9,6 % par rapport aux 529,7 pence d'il y a un an. Ses actions étaient en baisse de 0,4 % à 503,74 pence chacune à Londres vendredi matin.

Le rendement total de la VNI a été négatif de 3,7 %, ce qui est supérieur au rendement total des actions mondiales qu'elle a cité, qui est négatif de 7,3 %.

Cela s'explique par le fait qu'elle est passée d'un gain de 128,0 millions de livres sterling l'année précédente à une perte d'investissement de 80,1 millions de livres sterling en 2022, bien que le revenu ait augmenté de 28,0 millions de livres sterling à 30,0 millions de livres sterling.

Malgré cela, elle a déclaré que son dividende total de l'année a augmenté de 9,0 %, passant de 12,675 en 2021 à 13,82p, y compris un paiement final aux actionnaires pour 2022 de 3,67p.

Scottish American a déclaré qu'elle reste d'avis que l'adoption d'une approche à long terme basée sur des investissements mondiaux de croissance durable est la "meilleure voie" pour atteindre ses objectifs, ajoutant que ses gestionnaires d'investissement "ont continué à trouver des opportunités nouvelles et attrayantes au milieu des récentes turbulences".

"2022 a été une autre année difficile pour le monde, une période au cours de laquelle les marchés des actions, des obligations et de l'immobilier ont tous été faibles. Alors que les défis de Covid-19 s'éloignaient, ceux découlant de l'invasion russe de l'Ukraine ont augmenté. La reprise économique après le pire de la pandémie a été plus timide que prévu, en grande partie à cause de la résurgence de l'inflation", a déclaré le président Nick Macpherson, qui siège à la Chambre des Lords du Royaume-Uni.

"En ce début d'année 2023, il y a des signes timides d'espoir déclenchés par la baisse des prix de l'énergie et la réduction des attentes en matière de taux d'intérêt. Il est trop tôt pour savoir si le pire est derrière nous... Cependant, avec l'ajustement des prix des actifs, il y aura des opportunités d'achat, et maintenir l'accent sur la force et la résilience des investissements individuels reste plus important que jamais."

