The Scotts Miracle-Gro Company : La tendance est haussière

Données financières USD EUR CA 2021 4 286 M - 3 478 M Résultat net 2021 471 M - 382 M Dette nette 2021 43,9 M - 35,6 M PER 2021 25,8x Rendement 2021 1,17% Capitalisation 11 967 M 11 967 M 9 712 M VE / CA 2021 2,80x VE / CA 2022 2,77x Nbr Employés 5 932 Flottant 59,8% Prochain événement sur THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY 25/01/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 184,00 $ Dernier Cours de Cloture 214,89 $ Ecart / Objectif Haut 4,24% Ecart / Objectif Moyen -14,4% Ecart / Objectif Bas -37,2% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre James Hagedorn Chairman & Chief Executive Officer Michael C. Lukemire President & Chief Operating Officer Thomas Randal Coleman CFO, Principal Accounting Officer & Executive VP Dave Swihart Senior VP-Global Research & Development Katherine Hagedorn Littlefield Vice Chairman