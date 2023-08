The Scotts Miracle-Gro Company est un distributeur de produits de consommation de marque pour l'entretien des pelouses et des jardins. La société opère à travers trois segments : U.S. Consumer, Hawthorne, et Autres. Le segment Consommateur américain est constitué de ses activités grand public pour les pelouses et les jardins aux États-Unis. Ses marques grand public pour pelouses et jardins comprennent les engrais pour pelouses Scotts et Turf Builder et les produits de semences de gazon Scotts ; les produits de terre, de nourriture pour plantes et de jardinage Miracle-Gro ; les produits d'herbicides et de pesticides Ortho, et les produits de contrôle des rongeurs et de répulsion des animaux Tomcat. Le segment Hawthorne fabrique, commercialise et distribue des produits d'éclairage, des nutriments, des milieux de culture, des environnements de culture et des produits de quincaillerie pour le jardinage intérieur et hydroponique en Amérique du Nord. Ses marques comprennent General Hydroponics, Gavita, Botanicare, Agrolux, Can-Filters, Gro Pro, Mother Earth, Hurricane, Grower's Edge, HydroLogic et Cyco. Le secteur Autres est constitué de ses activités grand public dans le domaine des pelouses et des jardins en dehors des États-Unis.