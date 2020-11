The Scotts Miracle-Gro Company : T4 rentable pour la première fois depuis 2006 !

Les ventes de l'entreprise au quatrième trimestre ont en effet bondi de 79 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 890,3 millions de dollars. Dans le détail, les revenus de la division US consumer (produits pour la pelouse et le jardin) ont fait un bond de 90 % à 497,2 millions de dollars et les ventes de Hawthorne (jardin d’intérieur et culture hydroponique) ont augmenté de 68 % à 351,9 millions de dollars.

The Scotts Miracle a également déclaré un bénéfice de 4,2 millions de dollars soit un BNA de 0,07 $ contre une perte nette de 58,1 millions de dollars au T4 2019 (BNA négatif de 1,04 $). Historiquement, la société déclare une perte saisonnière au quatrième trimestre. L'exercice 2020 marque donc le premier trimestre rentable depuis 2006.

Pour l'année qui s'est terminée le 30 septembre 2020, les ventes de l'entreprise ont augmenté de 31 % pour atteindre le chiffre record de 4,13 milliards de dollars, contre 3,16 milliards l'année précédente. Le BNA 2020 est cependant plus faible que l’année dernière à 6,96 $ contre 8,3 $. Cela peut sans doute s’expliquer par une hausse des frais généraux et administratifs (+26 % par rapport à 2019). Les coûts de vente et de marketing ont en effet augmentés. En outre, une prime 3000 dollars a été distribuée à près de 3000 collaborateurs pour les remercier de leur rôle pendant la crise sanitaire.

Concernant ses perspectives, la société prévoit pour l'exercice 2021 un BNA compris entre 8 $ et 8,4 $, contre un consensus de 7,70 $, sur la base d’une croissance des ventes stable entre 0 % et 5 %. The Scotts Miracle s'attend à ce que les ventes de Hawthorne augmentent d'environ 15 à 20 % et à ce que les ventes de la division US consumer soient stables ou en baisse de 5 %.

Enfin, le spécialiste du jardinage a signé une lettre d'intention non contraignante pour acquérir une participation de 50 % dans l'entreprise Bonnie Plants, remplaçant ainsi sa relation existante depuis 2016 qui lui donnait une participation de 25 %. La transaction proposée serait structurée comme une coentreprise à 50/50 avec Alabama Farmers Cooperative, l'actuel propriétaire de Bonnie Plants. The Scotts Miracle renoncerait donc à son option pour devenir l'actionnaire majoritaire de Bonnie Plants. L'opération proposée reste soumise à l'obtention d'une autorisation antitrust et devrait être conclue d’ici la fin de l’année. Les conditions financières ne sont pas divulguées pour l'instant. Bonnie Plant est spécialisée dans tout ce qui est fruits et légumes ainsi que les herbes aromatiques.

The Scotts Miracle est une position du portefeuille Investisseur USA.

En données hebdomadaires, le titre Scotts Miracle évolue en latéralisation dans une zone comprise entre 150 $ et 174$. On assiste aujourd'hui au rebond sur le seuil bas de ce range ainsi que sur la moyenne mobile à 20 jours, ce qui laisse présager un retour sur les 174 $. La cassure par le haut de ce seuil libérerait un nouveau potentiel d'appréciation et marquerait un retour de la volatilité.