Securities House KSCP est une société basée au Koweït qui se consacre à l'investissement et au commerce de titres, à l'investissement dans l'immobilier, aux activités de financement et à la gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers. La société est organisée, avec ses filiales, en trois secteurs d'activité : le secteur de la gestion des investissements immobiliers s'occupe de l'investissement des fonds de la société dans des titres et des biens immobiliers, du financement des entreprises et des particuliers, et de la gestion des besoins en liquidités de la société ; le secteur de la gestion d'actifs et des services de conseil couvre la gestion discrétionnaire et non discrétionnaire de portefeuilles d'investissement, la gestion de fonds d'investissement locaux et internationaux, la fourniture de services de conseil et de financement structuré et d'autres services d'investissement connexes, et le secteur des activités commerciales s'occupe de la vente et de la distribution de biens et de services fabriqués et importés.

Secteur Services de placements diversifiés