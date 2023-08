The Sherwin-Williams Company est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de peintures, de revêtements et de produits associés. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de détail de peintures et de revêtements industriels et architecturaux (56,5%) : détention, à fin 2020, de 4 774 magasins spécialisés dans le monde ; - vente professionnelle de peintures et de revêtements industriels et architecturaux (16,6%) : activité assurée au travers d'un réseau de 282 agences dans le monde (dont 221 aux Etats-Unis) ; - vente de produits de revêtements industriels pour finition de bois et applications industrielles (26,8%) ; - autres (0,1%). A fin 2020, le groupe dispose de 100 principaux sites de production dans le monde.

Secteur Produits chimiques de base