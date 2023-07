The Shyft Group, Inc. se consacre à la fabrication et à l'assemblage de véhicules spécialisés pour les véhicules commerciaux. La société propose des services de livraison au dernier kilomètre, des services spécialisés et des segments d'aménagement spécifiques à la profession, ainsi que des services aux industries des véhicules de loisirs. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Fleet Vehicles and Services (FVS) et Specialty Vehicles (SV). La division Fleet Vehicles and Services fabrique des véhicules commerciaux utilisés dans les secteurs du commerce électronique, de la livraison de colis, de la livraison de boissons et d'épiceries, de la blanchisserie et du linge de maison, de la vente au détail mobile, du commerce et de la construction. La société propose des produits tels que des fourgons et des carrosseries de camions utilisés pour le commerce électronique et la livraison de colis, des équipements de modernisation utilisés dans le commerce de détail mobile et les services publics, des châssis de camping-cars diesel de luxe de classe A, ainsi que des services de fabrication et d'assemblage en sous-traitance. Le segment SV comprend les marques Spartan RV Chassis et Builtmore Contract Manufacturing, les carrosseries de service et les équipements de transformation spécifiques à la profession.

Secteur Fabricants de voitures et camions