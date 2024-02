The Siam Cement Public Company Limited est une société industrielle basée en Thaïlande. La société exerce ses activités dans trois secteurs : L'activité ciment-matériaux de construction, l'activité chimique (SCGC), l'activité d'emballage (SCGP) et les autres segments. Son activité Ciment-Matériaux de construction fabrique et distribue du ciment gris, du béton prêt à l'emploi, du ciment blanc, du mortier sec, des produits réfractaires, du béton léger, des tuiles, des plafonds et des panneaux muraux, des substituts de bois, des pavés en béton, des carreaux de céramique, des articles sanitaires et des accessoires sanitaires. SCGC fabrique et vend des oléfines, des polyoléfines, du vinyle et d'autres produits chimiques. Le segment SCGP propose une chaîne d'emballage intégrée, comprenant des emballages à base de fibres, du papier d'emballage et des emballages performants et polymères, ainsi qu'une chaîne fibreuse, comprenant des produits de restauration, de la pâte à papier et des produits papetiers. Le segment Others investit dans de nouvelles entreprises à courbe en S et investit conjointement avec des entreprises dans d'autres secteurs, principalement les machines agricoles et les pièces et composants automobiles.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation